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20 мая, 16:52

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WSJ: компания Маска получила разрешение на вживление импланта второму пациенту

Компания Маска Neuralink получила разрешение на вживление импланта второму пациенту

Фото: depositphotos/ChinaImages

Корпорация Neuralink американского бизнесмена Илона Маска, которая производит чипы для мозга, получила разрешение американского Минздрава вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

По его данным, Neuralink исправит проблему с отходящими ультратонкими проводами, которая возникла у первого участника теста. Для этого компания планирует внедрить часть проводов глубже в мозг.

Ранее Маск анонсировал мозговой имплант от Neuralink, который способен дать незрячим людям возможность видеть. Имплант уже начали испытывать на обезьянах. Животные в ходе эксперимента не пострадали, уточнил предприниматель.

В январе Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Позже стало известно, что парализованный ниже плеч пациент с мозговым чипом сыграл в шахматы. Имплант помог ему силой мысли двигать компьютерной мышью и играть.

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