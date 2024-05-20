WSJ: компания Маска получила разрешение на вживление импланта второму пациенту

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Корпорация Neuralink американского бизнесмена Илона Маска, которая производит чипы для мозга, получила разрешение американского Минздрава вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

По его данным, Neuralink исправит проблему с отходящими ультратонкими проводами, которая возникла у первого участника теста. Для этого компания планирует внедрить часть проводов глубже в мозг.

Ранее Маск анонсировал мозговой имплант от Neuralink, который способен дать незрячим людям возможность видеть. Имплант уже начали испытывать на обезьянах. Животные в ходе эксперимента не пострадали, уточнил предприниматель.

В январе Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Позже стало известно, что парализованный ниже плеч пациент с мозговым чипом сыграл в шахматы. Имплант помог ему силой мысли двигать компьютерной мышью и играть.

