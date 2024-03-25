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25 марта, 11:28

Наука

Парализованный мужчина с мозговым чипом Neuralink силой мысли сыграл в Mario Kart

Фото: twitter.com

Двадцатидевятилетний житель из Аризоны Ноланд Арбо смог силой мысли сыграть со своим отцом в видеоигру Mario Kart. Помог ему в этом вживленный в него мозговой имплант от компании Neuralink. Видеозапись мероприятия, организованного компанией бизнесмена Илона Маска, была опубликована в X.

По словам Арбо, чип позволяет ему выполнять различные задачи на компьютере. Благодаря этому он вновь смог почувствовать себя человеком. Помимо Mario Kart, мужчина также любит играть в такие игры, как Civilization VI.

Отмечается, что в сентябре прошло года компания Neuralink начала набирать добровольцев для испытания мозговых имплантов. По словам ее представителей, участие могли принять люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза, а также пациенты с квадриплегией.

Ранее Илон Маск анонсировал мозговой имплант, способный дать незрячим людям возможность видеть. По словам бизнесмена, имплант уже начали испытывать на обезьянах. Животные в ходе эксперимента не пострадали.

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