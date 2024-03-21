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21 марта, 20:17

Технологии

Илон Маск анонсировал возвращающий зрение имплант

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал мозговой имплант от компании Neuralink, который способен дать незрячим людям возможность видеть. О новинке он рассказал на своей странице в соцсети X.

"Blindsight – следующий продукт Neuralink после Telepathy... Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", – написал Маск.

По словам бизнесмена, имплант уже начали испытывать на обезьянах. Животные в ходе эксперимента не пострадали.

В январе компания Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Позже стало известно, что пациент с мозговым чипом сыграл в шахматы. Имплант помог ему силой мысли двигать компьютерной мышью и играть.

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