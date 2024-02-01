Китайские ученые заявили об успешных испытаниях нейроимпланта – конкурента Neuralink Маска

Фото: 123RF/teamlancerbd

Ученые пекинского Университета Цинхуа заявили о проведении первого успешного испытания на человеке своего нейроимпланта Neural Electronic Opportunity (NEO), который должен составить конкуренцию похожему устройству Neuralink американского предпринимателя Илона Маска, пишет газета South China Morning Post.

Первым пациентом стал мужчина с полным параличом всех четырех конечностей из-за автомобильной аварии, произошедшей в 2010 году. В октябре 2023 года ему установили нейроинтерфейс, и спустя 3 месяца он смог сам делать движения руками, используя подключенные протезы.

"С помощью алгоритма машинного обучения пациент может самостоятельно есть и пить", – уточнили ученые.

Нейроинтерфейс они создают более 10 лет, но разрешение на испытание на людях университет получил только в начале 2023 года. В будущем устройство будет помогать расширять когнитивные способности человека, но уже сейчас аппарат для беспроводного анализа импульсов человеческого мозга менее инвазивен, чем аналог Маска, уверены разработчики.

Китайский аналог, по их словам, погружается в эпидуральное пространство черепа, а не в нервную ткань. Кроме того, в будущем устройство величиной в 2 монеты в теории может объединить человеческий интеллект с компьютером.

Первое вживление импланта фирмы Neuralink в человеческий мозг произошло 28 января. Маск рассказал, что первый доброволец хорошо восстанавливается после проведенной операции, а первые полученные данные о работе устройства демонстрируют многообещающие результаты.

Проект американского предпринимателя был анонсирован еще в 2017 году, а в 2019-м Маск показал журналистам первый прототип чипа. Он в первую очередь необходим для помощи пациентам, утратившим двигательные функции, но в будущем – всем желающим для управления компьютерными системами "без рук".





Компания Маска вживила чип в мозг человека