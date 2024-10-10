"Известия": российские инженеры создают уникальных роборыб и робоптиц

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Российские ученые из лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ работают над созданием зооморфных беспилотных движущихся аппаратов. Они будут повторять структуру и способы перемещения различных животных, пишет газета "Известия".

К сегодняшнему дню в лаборатории сконструированы прототипы нескольких орнитоптеров – роботизированные птицы, робособаки, а также роборыбы. На данной стадии на них можно отработать некоторые функции будущих машин нового типа. В дальнейшем ученые расширят список задач, связанных с передвижением и управлением.

В основе работы лежит совместимость нейроуправления с экспериментальным образцом, рассказал инженер лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ Владимир Щапин. Благодаря этому ученые могут обучать робоптицу видеть окружающую среду, ориентироваться в пространстве, знать, куда лететь и что нужно делать для того, чтобы компенсировать какие-то неблагоприятные воздействия на пути.

В будущем зооморфные роботы могут применяться в военной разведке, экологическом мониторинге и защите окружающей среды. Кроме того, по мнению разработчиков, устройства будут незаменимы в сельском хозяйстве, наблюдении за живыми объектами в целях экомониторинга, разведки и охраны территорий. В свою очередь, орнитоптеры предполагают, что они будут полезны в аэропортах для отпугивания птиц.

Ранее американский проект BrainBridge начал разработку технологии по пересадке человеческой головы на донорское тело с помощью хирургических роботов и искусственного интеллекта.

Два многоруких робота, ловко манипулируя хирургическими инструментами, одновременно отделяют две головы от разных тел. И затем одна из них пришивается к новому туловищу. Робот тщательно соединяет все мышечные и нервные волокна, затем некими таинственными лучами восстанавливает кожу, и пациент отправляется на реабилитацию.