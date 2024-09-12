12 сентября, 17:03Культура
Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом
"Наш дуэт с роботом Арди состоялся! 10-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур официально открыт", – написала она.
По словам артистки, исполненная песня является гимном любви к Родине, уважением к ее богатой истории и культуре, а также символом единства народа.
Ранее Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сомнение, что глава государства полностью знаком с творчеством Shaman. Однако представитель Кремля подчеркнул, что песни этого исполнителя попали в тот настрой, который присутствует сейчас у большинства россиян.