Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина исполнила песню "Родина моя" вместе с роботом на открытии Петербургского форума объединенных культур. Об этом сообщается в телеграм-канале исполнительницы.

"Наш дуэт с роботом Арди состоялся! 10-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур официально открыт", – написала она.

По словам артистки, исполненная песня является гимном любви к Родине, уважением к ее богатой истории и культуре, а также символом единства народа.

Ранее Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сомнение, что глава государства полностью знаком с творчеством Shaman. Однако представитель Кремля подчеркнул, что песни этого исполнителя попали в тот настрой, который присутствует сейчас у большинства россиян.

