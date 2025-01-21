Автоэксперт Попов: если срок прав истек в 2022 году, их необходимо заменить в 2025-м

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В России заменить водительские права в 2025 году придется тем, у кого истек срок их действия в 2022 году. Об этом в беседе с RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист напомнил, что все российские водительские удостоверения (ВУ), чьи сроки действия истекают или истекли с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на 3 года.

Так, в 2026 году заменить придется те документы, которые истекали в 2023 году, в 2027-м те, которые закончились в 2024 году и так далее.

"Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия цифру три и получаем точную дату", – уточнил Попов.

При этом никто не запрещает менять документ в текущем году, если ВУ уже исполнилось 10 лет, подчеркнул эксперт. Так, гражданин с документом, чей срок действия подошел к концу в 2025 году, может поменять его сейчас или подождать еще 3 года, выбрав подходящий момент.



"Конечно, это для людей очень удобный момент, который их избавляет от такой достаточно времязатратной и трудоемкой процедуры", – добавил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее стало известно, что в РФ могут пересмотреть правила выдачи медсправки для водительских прав. Так, граждан могут обязать сдавать анализы на наркотики, с такой идеей в российский Минздрав обратился Национальный автомобильный союз.

