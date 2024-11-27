Кабмин проработает инициативу о ремонте б/у запчастями по ОСАГО

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В России хотят законодательно разрешить ремонт б\у запчастями по ОСАГО без согласия клиента, сообщает газета "Известия".

Российский союз страховщиков (РСА) обратился с такой идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину и депутатам. Кабмин, в свою очередь, адресовал просьбу проработать инициативу профильным министерствам.

Как отмечают в РСА, из-за того, что сроки доставки комплектующих выросли в 2–3 раза на фоне санкций, станции техобслуживания отказываются брать заведомо невыполнимые обязательства по ремонту в 30 дней. В связи с этим восстановление машин по ОСАГО становится практически невозможным.

В письме также указывается, что доля ремонта по обязательной автогражданке упала ниже 5%, в остальных случаях клиенты получают возмещение деньгами и, как правило, для них это проблематично.

В РСА считают, что проблему решит предложение использовать б/у запчасти и наделить правительство правом устанавливать требования к таких комплектующим.

В Центробанке и Минфине, комментируя инициативу, заявили, что важно не допустить снижения безопасности на дорогах и качества ремонта. Отмечается, что нельзя допустить снижения качества страховых услуг, а также проведения неполноценного или опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества.

Для этого в НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) провели исследование и вывели рекомендации. Предлагается установить номенклатуру запчастей, которые допускается использовать повторно. Также рекомендовано ввести ряд ограничений.

В частности, НИИАТ советует разрешить использовать б/у запчасти для ремонта авто только старше шести лет, а также запретить использовать такие детали для ряда категорий машин. Среди них – городской наземный электрический транспорт, гоночные и учебные авто, ТС спецслужб, пожарной охраны, скорой помощи и техника для перевозки опасных грузов.

Кроме того, в институте считают необходимым запретить повторно использовать целый ряд комплектующих – подушки и ремни безопасности, электронные блоки управления, устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колодку, глушители, оборудование для питания двигателя газообразным топливом и другие.

Также необходимо прописать требования по учету износа б/у комплектующих при выполнении ремонта и ввести правила диагностики остатков авто и повторного применения деталей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта 2025 года полис ОСАГО будет выведен из списка обязательных документов, необходимых при государственной регистрации транспорта.

Это изменение затронет не только постановку транспорта на государственный учет, но и перерегистрацию из-за смены владельца автомобиля.

