Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в России в шесть раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут в шесть раз увеличить штраф для автомобилистов за езду без полиса ОСАГО. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят от 7 до 10% российских водителей, это до 3,6 миллиона человек. В связи с этим в Госдуме было предложено увеличить штраф с 800 до 5 тысяч рублей.

Инициативу уже поддержали в российском правительстве и МВД. При этом некоторые эксперты считают, что данная мера не будет эффективной, так как использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года. Кроме того, ранее МВД предлагало проверять полисы только у тех водителей, кто уже получал штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Между тем инвалиды и законные представители детей-инвалидов имеют право на компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО, сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

По его словам, для этого необходимо документально подтвердить, что автомобиль нужен инвалиду по медицинским показаниям. Это должно быть отражено в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).

Кроме этого, в страховом полисе нужно указать ограниченное число водителей. Льгота предоставляется только на один автомобиль, добавил юрист. Для других категорий граждан прямые льготы при оплате ОСАГО не предусмотрены, однако существует система скидок.

"При безаварийной езде в течение длительного времени можно получить существенную скидку на ОСАГО. Максимальный размер такой скидки может достигать 54% после 10 лет безаварийного вождения. Это относится ко всем категориям граждан, включая льготников", – сказал Русяев.

Он также добавил, что страховые компании не имеют права самостоятельно устанавливать дополнительные скидки или льготы.

Ранее стало известно, что владельцы автомобилей смогут регистрировать их без предоставления ОСАГО. Проект приказа исключает из административного регламента требование о представлении страхового полиса при проведении регистрационных действий.

Также он предусматривает необходимость проводить осмотр автомобилей при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете машин либо в отношении состоящих на госучете, но взамен регистрационных документов до 1993 года.