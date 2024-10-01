В Госдуму внесен проект о штрафе за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тыс рублей

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Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму законопроект об установлении штрафа за повторное нарушение статьи КоАП РФ об отсутствии у водителя полиса ОСАГО. Сумма взыскания может достигать 5 тысяч рублей, указано в документе, который был опубликован в думской электронной базе.

На данный момент законодательство предусматривает штраф в размере 800 рублей, если водитель управлял машиной без полиса ОСАГО. Законопроект подразумевает внесение изменений в статью КоАП 12.37. При этом минимальный размер взыскания, которое предлагается ввести, составит 3 тысячи рублей.

Данный проект был разработан для защиты прав россиян, которые, становясь участниками ДТП, но будучи невиновными в произошедшем, в случае отсутствия у виновника полиса ОСАГО практически не имеют возможности получить возмещение ущерба, указали авторы инициативы.

Кроме того, поправка послужит побуждением водителей к исполнению обязанностей по обязательному страхованию гражданской ответственности, подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата не одобрит идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, в противном случае возникнет много сложностей с правоприменением. В частности, подобное решение может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции.