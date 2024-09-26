В ГД предложат лишать прав за повторное использование знака "Инвалид"

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Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответственности за незаконное использование знака "Инвалид", сообщает "Московский комсомолец".

Авторы инициативы пояснили, что в последнее время увеличилось число водителей, незаконно использующих соответствующий знак для бесплатной парковки. Их даже не пугает административный штраф в размере 5 000 рублей. При этом за повторное использование знака "Инвалид" наказание в России отсутствует.

"Мы уже десятилетиями последовательно отстаиваем права и интересы инвалидов, особенно когда дело касается транспорта. <...> В обществе должна быть сформирована норма адекватного отношения к людям с различными ограничениями по здоровью. Но до этого, к сожалению, еще далеко", – рассказал инициатор законопроекта председатель комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов.

Так, проект предполагает повышенную административную ответственность за повторное незаконное использование опознавательного знака на транспортном средстве, вплоть до лишения права управления транспортным средством на срок до трех месяцев.

В свою очередь, незаконная установка такого знака для граждан также будет обходиться в 5 000 рублей, для должностных лиц – в 20 000 рублей, для юридических – в 500 000 рублей.

Уже за повторное нарушение наказание влечет наложение штрафа на граждан в размере 10 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, на должностных лиц – 40 000 рублей и на юрлиц – до одного миллиона рублей.

Ранее депутаты от ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новых людей" внесли в ГД законопроект о создании института уполномоченного по защите прав инвалидов. Он будет рассматривать жалобы, участвовать в рассмотрении дел арбитражными судами и в уголовном судопроизводстве, а также иметь право запрашивать и получать необходимые документы и сведения и другое.

Такого уполномоченного назначает президент с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд.