Володин: ГД не одобрит идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

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Госдума не одобрит идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 километров в час нормально работает. МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем, возникнет много сложностей с правоприменением", – передает РИА Новости его слова.

Между тем водителей в РФ могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. Под опасным вождением в том числе будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что на практике же установить опасное вождение будет сложно.

