МВД: водители смогут регистрировать машины без ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы автомобилей смогут регистрировать их без предоставления страхового полиса ОСАГО. Соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, проект приказа исключает из административного регламента требование о представлении ОСАГО при проведении регистрационных действий.

Также он предусматривает необходимость проводить осмотр авто при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете машин либо в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993 года. После же гибели или уничтожения автомобилей их следует снимать с госучета.

Основанием для разработки проекта послужило принятие Федерального закона и постановления правительства РФ

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает возможность оформления ДТП через "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, обеспечение возможности страховщикам подключать свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП.

