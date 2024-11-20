ГД приняла в I чтении проект об оформлении ДТП через "Госуслуги"

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В Госдуме принят в первом чтении законопроект, который предполагает возможность оформления ДТП через "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО.

Документ был разработан для соотнесения цифрового сервиса "Госуслуги. Авто" и "Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА) для привлечения страховщиков к реализации сервиса "Европротокол онлайн".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обеспечение возможности страховщикам подключать свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП.

Ранее в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается увеличить срок восстановительного ремонта транспортных средств по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

Как пояснили авторы инициативы, такая мера связана с отсутствием на фоне санкций запасных запчастей и разрывом логистических цепочек.

Срок будет отсчитываться с момента предоставления автомобиля на станцию техобслуживания.