ГД одобрила в первом чтении увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается увеличить срок восстановительного ремонта транспортных средств по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

Срок будет отсчитываться с момента предоставления автомобиля на станцию техобслуживания или его передачи страховщику для транспортировки до места, где будет ремонтироваться автомобиль.

Авторы инициативы пояснили в материалах к законопроекту, что такая мера связана с отсутствием на фоне санкций запасных запчастей и разрывом логистических цепочек, которые обеспечивали своевременную поставку деталей для ремонта транспорта.

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения. Проверка будет проходить в тестовом режиме – автомобилистам без полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Эксперимент продлится 12 месяцев, в это время штрафовать за отсутствие ОСАГО не будут.

