"Известия": с 1 марта наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

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С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент проверка наличия ОСАГО по камерам будет проходить в тестовом режиме – автомобилистам без полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Эксперимент продлится 12 месяцев, в это время штрафовать за отсутствие ОСАГО не будут.

Согласно данным источника газеты, данное решение было принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Вопрос предложили проработать ЦБ, Минцифры и МВД.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что решение о проведении эксперимента было принято для того, чтобы дать людям время подготовиться, а также протестировать систему. В случае, если жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, срок эксперимента могут сократить – и тогда система заработает в полноценном формате, со штрафами для нарушителей. Он уточнил, что сейчас в России без полиса ездит порядка 7–10% от 36 миллионов водителей.

Гендиректор "Национальной страховой информационной системы" (НСИС) Николай Галушин рассказал, что новая система будет сопоставлять номера машин с фотографий, снятых дорожными камерами с базой данных по ОСАГО. По его словам, при отсутствии договора система будет отправлять повторный запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку, и, если страховки, по-прежнему нет, отправлять предупреждение водителю. По его словам, технически система уже готова.

При этом пресс-служба Минцифры сообщила, что на данный момент еще нет нормативных документов, позволяющих провести эксперимент, а их подготовка планируется к 1 ноября.

Ранее парламент Кабардино-Балкарии разработал законопроект, который предусматривает включение в КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО. Предложение поддержало правительство.

Авторы законопроекта указывают, что неисполнение автомобилистами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности связано с относительно низкой суммой административного штрафа по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО. Они предлагают установить новые штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

