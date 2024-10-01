Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

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В Госдуме одобрили в первом чтении инициативу об установке штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Соответствующая информация появилась на официальном портале нижней палаты парламента.

В случае повторного нарушения автомобилиста могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Для введения штрафов потребуется добавить новую статью об опасном вождении в Кодекс об административных правонарушениях. После этого нарушителей смогут обязать выплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Водителей в России могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. Речь идет о невыполнении требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, и других опасных ситуациях.

На практике же установить опасное вождение будет сложно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

