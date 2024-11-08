"Известия": об окончании срока ОСАГО будут напоминать через "Госуслуги" в 2025 году

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Минцифры совместно с Национальной страховой информационной системой (НСИС) хотят разработать функционал портала "Госуслуги", который с 2025 года будет напоминать гражданам о необходимости продления полиса ОСАГО, сообщает газета "Известия".

Автомобилисты уже получают через портал уведомления о статусе некоторых документов, например об истечении водительских прав. Однако страховые компании не всегда напоминают клиентам о том, что срок действия полиса подходит к концу. Особенно если у человека было несколько страховых случаев, как объяснил гендиректор НСИС Николай Галушин.

Проблемы могут возникнуть с информированием агентов и страховщиков, если клиент указал неверные контактные данные. Кроме того, возможны технические сбои в работе их информационных систем.

Однако россияне нечасто пользуются страховыми услугами, за исключением добровольного медицинского страхования (ДМС). Люди не всегда помнят, когда заканчивается срок действия их полисов. Галушин считает, что своевременное напоминание будет полезно для клиентов.

Предупреждения помогут водителям не выезжать на дорогу без полиса. Мера позволит автомобилистам избежать штрафа за отсутствие обязательного страхования, а также защитит пострадавших в случае аварии.

Представители рынка одобрили предложение. Большинство организаций контролируют период действия соглашений и напоминают о необходимости продления полиса, но дополнительный канал все равно поможет некоторым клиентам вовремя оформить новый страховой полис.

К тому же "Госуслуги" охватывают более 75% россиян, или 110 миллионов человек, подчеркнула эксперт по страхованию Екатерина Суплотова. Так, россияне активно пользуются сайтом для получения услуг, включая транспортные. Пользователи портала смогут увидеть напоминания, выбрать и оплатить полис.

Однако необходимо сохранить отношения между клиентом и его агентом, не провоцируя на переход в другой канал продаж, считает эксперт Егор Серебрянников. По его мнению, уведомление через "Госуслуги" может нарушить этот баланс.

По оценкам, в различных регионах России от 2 до 20% водителей могут управлять автомобилем без обязательного полиса ОСАГО. Эксперты отметили, что некоторые забывают продлить полис после его окончания, а другие становятся жертвами мошенников, которые предлагают им поддельные документы. При этом водители могут даже не подозревать, что у них нет действующего полиса ОСАГО.

Также есть водители, которые осознанно не хотят приобретать страховку из-за ее высокой стоимости. Обычно для таких цена рассчитывается с учетом повышенного коэффициента из-за прошлых аварий.

В первой половине 2024 года было оформлено 20 миллионов договоров ОСАГО, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Центробанка. При этом средняя стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составила 7,6 тысячи рублей.

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения. Проверка будет проходить в тестовом режиме – автомобилистам без полиса будут приходить предупреждения через сайт "Госуслуги". Эксперимент продлится 12 месяцев, в это время штрафовать за отсутствие ОСАГО не будут.