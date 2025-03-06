Новости регионов: в Красноярском крае произошла массовая гибель рыбы

Специалисты из Росрыболовства выясняют причины массовой гибели рыбы в Красноярском крае. Местные жители заметили происшествие на участке реки, который называют горячкой из-за того, что он никогда не замерзает зимой. На электростанции, рядом с которой протекает река, поспешили сообщить, что на сбросном канале ГРЭС все в норме, инцидентов не было. Ожидается, что в ближайшие дни на место с проверкой приедет специальная комиссия.

Между тем на Байкале автомобиль застрял в трещине. Водитель решил испытать судьбу и выехал на лед озера в Иркутской области. Он не заметил разлом, в который в итоге машина влетела на скорости.

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