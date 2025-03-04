04 марта, 15:48Происшествия
Пожар в производственном здании Петербурга локализован на 3,5 тыс "квадратов"
Здание в Приморском районе загорелось днем 4 марта. По данным ведомства, к тушению привлечены 40 специалистов и девять единиц техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее пожар произошел на складе в деревне Большое Буньково в Московской области. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Позже огонь развернулся на площади 7 тысяч "квадратов".
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 9,5 тысячи квадратных метров. При этом тушение осложняли газовые баллоны, находившиеся в помещении.
Пожар в центре Москвы ликвидирован на площади 100 "квадратов"