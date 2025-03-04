Пожар в производственном здании Петербурга локализован на 3,5 тыс "квадратов"

Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Здание в Приморском районе загорелось днем 4 марта. По данным ведомства, к тушению привлечены 40 специалистов и девять единиц техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на складе в деревне Большое Буньково в Московской области. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Позже огонь развернулся на площади 7 тысяч "квадратов".

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 9,5 тысячи квадратных метров. При этом тушение осложняли газовые баллоны, находившиеся в помещении.