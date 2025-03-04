Производственное здание загорелось в Петербурге на площади 3,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в производственном здании в Санкт-Петербурге на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В тушении здания в Приморском районе принимают участие 40 специалистов и девять единиц техники. По данным ведомства, предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Москве на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного здания. По некоторой информации, помещения там занимали кофейни и рестораны.

К тушению возгорания на площади в 100 квадратных метров были привлечены 80 сотрудников МЧС и 24 единицы техники. Спустя несколько часов пожарные ликвидировали возгорание.