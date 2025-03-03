03 марта, 22:04Происшествия
Пожар в здании на Спартаковской площади в Москве полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали пожар в здании на Спартаковской площади в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, дальнейшего распространения огня допущено не было.
Информация о пострадавших не поступала.
О пожаре стало известно вечером 3 марта. По указанному адресу полыхала кровля двухэтажного административного здания на площади 100 квадратных метров. Согласно информации некоторых телеграм-каналов, внутри загоревшегося здания находятся кофейни и рестораны.
На месте случившегося были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники МЧС.
Крыша здания загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы