Пожар в здании на Спартаковской площади в Москве полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали пожар в здании на Спартаковской площади в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным ведомства, дальнейшего распространения огня допущено не было.

Информация о пострадавших не поступала.

О пожаре стало известно вечером 3 марта. По указанному адресу полыхала кровля двухэтажного административного здания на площади 100 квадратных метров. Согласно информации некоторых телеграм-каналов, внутри загоревшегося здания находятся кофейни и рестораны.

На месте случившегося были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники МЧС.

