Крупный пожар произошел на складе во Владимире

Фото: Главное Управление МЧС России по Владимирской области

Склад загорелся на улице Производственной во Владимире. Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Огонь охватил два помещения склада. На место уже прибыли пожарные подразделения, которые тушат возгорание. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее склад воспламенился в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные части № 1, 3, 55, а также аварийно-спасательный отряд № 3 и специальная часть экстренного реагирования федеральной противопожарной службы.

В этот же день в Красноярске загорелся магазин смешанных товаров. Пламя распространилось по всей крыше здания. Однако через некоторое время огнеборцы смогли локализовать пожар на площади в тысячу "квадратов", а затем – полностью потушить возгорание.