Эксперт Бондарь: сжигание чучела на Масленицу требует строгих правил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне могут самостоятельно сжечь чучело на Масленицу, однако для этого необходимо соблюдать ряд правил пожарной безопасности. Их нарушение способно привести к пожару и серьезным штрафам, сообщает News.ru со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

"Место для сжигания чучела должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайших зданий и сооружений, а также на большем расстоянии от хвойных деревьев – не менее 100 метров. Важно, чтобы территория вокруг места огня была очищена от горючих материалов радиусом минимум 10 метров", – объяснил специалист.

Бондарь предостерег от использования для розжига бензина или керосина, поскольку это повышает риск возникновения пожара. Также эксперт рекомендовал перед началом обряда подготовить такие средства для тушения огня, как ведра с водой, песком или огнетушитель.

Кроме того, необходимо поместить чучело на устойчивую поверхность, учитывая направление и силу ветра. Поджигать его следует с подветренной стороны, чтобы минимизировать возможное распространение огня. После того как чучело сгорит, надо убедиться, что остатки были полностью потушены и место очищено от угля и мусора.

Между тем Масленицу отметят на Городской ферме ВДНХ 1 и 2 марта. Гостей Городской фермы научат делать текстильных кукол, русскую метелку и украшения к Масленице. 1 марта состоится файер-шоу и приготовление самой высокой стопки блинов за 10 лет существования площадки. Сжигание чучела пройдет в 16:00 2 марта. Также в этот день запланировано интерактивное представление, посвященное празднику.

