Фестиваль "Московская Масленица" проходит на окружных площадках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Концерты, ремесленные мастер-классы и угощения подготовили для гостей окружных площадок фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

1 марта на Святоозерской улице горожан в 15:00 ждет представление "Веселая Масленица" от Московского театра актера и куклы "Перчатка". В этот же день "Театр огня и света" покажет "Сказку о Салтане" на улице Грекова.

На Ореховом бульваре, в 16:00 театр "Павлин" сыграет интерактивную сказку "Находчивый Емеля". В 17:15 на сцену выйдут "Лады и кнопочки" и исполнят народные и современные композиции. В это же время на Сухонской улице Ирина Олифер исполнит песни разных жанров.

Также гостей приглашают на мастер-классы. На Мичуринском проспекте в Олимпийской Деревне 1-го числа в 14:00 и 17:00 на занятии "Приближение весны" можно будет узнать, как в стиле тарусских мастеров расшить салфетки.

В 13:00 и 16:00 на улице Хачатуряна состоится творческий мастер-класс "Масленица в красках". Участники смогут расписать горшок для молока в стиле, характерном для мастеров из Владимирской области, а также познакомиться с особенностями аргуновской резьбы.

В Люблине, на Краснодарской улице, 66, 1 и 2 марта в 12:00 и 16:00 проведут мероприятия, посвященные народным промыслам России. Гости смогут принять участие в создании игры "Имаджинариум".

1 марта в 15:00 пройдет мастер-класс по украшению чайной пары элементами русской росписи. На следующий день в 15:00 состоится занятие "Солнышко: тарелка для блинов", на котором участники смогут расписать тарелку в стиле масленичных сюжетов.

Также 2 марта на Святоозерской улице перед гостями выступит певица Татьяна Магидова, которая объединяет элементы джазового вокала и народной музыки в творчестве.

В парке у Гольяновского пруда 2-го числа в 17:15 пройдет выступление казачьего ансамбля "Вольная Русь". В это же время на улице Грекова гостям покажут постановку "Как Петруша по блины ходил" от театра "Боярский праздник".

Театр-студия "Белый шар" представит кукольный спектакль "В гостях у Петрушки" на Матвеевской улице в 16:00. В 17:15 гости послушают авторские и народные композиции от артиста Александра Кудинова.

Кроме того, 2 марта на площадках пройдет ряд мастер-классов. Например, на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц в 13:00 и 16:00 эксперты расскажут, как слепить ложку для меда из глины в стиле гончаров Рязанской области.

В 14:00 и 17:00 на Матвеевской улице москвичи попробуют изготовить горшочек для сметаны на гончарном круге по традициям из Пензенской области. В Олимпийской Деревне в 13:00 и 16:00 специалисты помогут украсить шкатулки в технике вятского кружева.

В рамках занятия, которое состоится на Коптевском бульваре, в 12:00, 15:00 и 18:00 пройдет мастер-класс по изготовлению подставки для блинов в стиле традиционных узоров Кировской области. На Профсоюзной улице в те же часы будут обучать украшать конфетницы с помощью ярких элементов городецкой росписи из Нижегородской области.

Также занятие пройдет на улице Хачатуряна: в 13:00 и 16:00 там состоится мастер-класс по росписи в стиле Жостово. Участники смогут создать авторскую шкатулку.

Помимо этого, на окружных площадках гости смогут насладиться более чем 50 разновидностями блинов – от классических со сметаной или медом до оригинальных с необычными начинками. В каждом округе Москвы представлено уникальное меню.

На площадке, расположенной на улице Хачатуряна, в меню есть блины с картофелем и селедкой и блины с семгой и мягким сыром. Для любителей необычных сочетаний есть пикантные блины, например с шоколадом и орехами. Здесь же можно попробовать воздушные пончики "Услада" и согреться медовым сбитнем "Старорусский" или пряным напитком.

На улице Грекова гости смогут попробовать блины с бананом, киви и шоколадным соусом, блины-шашлыки и кукурузные блины с корицей. Помимо них, в меню есть шашлык из свинины с клюквенным соусом, форель, какао "Карамелька" со взбитыми сливками и напиток с облепихой и розмарином.

Блины со сгущенным молоком и шоколадным соусом подают в парке рядом со станцией метро "Некрасовка". Также есть возможность заказать куриный или свиной шашлык, бургеры и хот-доги. На улице Святоозерской можно насладиться блинами с разнообразными начинками: вареньем, карамелью или свежими ягодами.

Гости также могут купить сладости на площадке на Ореховом бульваре. Там в продаже представлены медовая пастила, имбирные пряники с рисунками в стиле ретро, шоколад и наборы конфет.

Между тем ведущие фигуристы представят ледовые шоу "Масленица" на площади Революции в рамках проекта "Зима в Москве". Показы масленичных спектаклей пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30. На лед выйдут призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун, первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и другие спортсмены.

Зрители смогут насладиться народными танцами, погрузиться в атмосферу традиционных масленичных гуляний и ярмарок.