Кинопарк "Москино" ждет гостей на Масленицу

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В кинопарке "Москино" будут праздновать Масленицу в предстоящие выходные, 1 и 2 марта. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по выпеканию блинов, посмотреть спектакли "Широкая Масленица", спеть любимые песни и частушки и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В "Театре Гонзаги" с 13:00 до 16:45 пройдет выступление фольклорного коллектива, который покажет спектакль "Широкая Масленица". Гостей ожидает веселая история от скоморохов Митюши, Марфушки и Веснушки, песни и пляски, а также проводы зимы и встреча весны.

В парке сказок организуют тематические игры для взрослых и детей от шести лет. В одной из них под названием "Закрутиха" два человека для победы над соперником должны будут с помощью ракеток постараться закрутить в свою сторону привязанный к веревке мячик. Участие в играх бесплатное.

Участники праздника также смогут узнать о масленичных традициях на Руси, украсить шоппер, расписать трещотку, деревянные лопатки для блинов, свистульку-петушок и подставки для чашек на занятиях на центральной площади. На мастер-классах по выпеканию блинов покажут традиционные рецепты разных регионов страны. Участие также входит в стоимость входного билета в кинопарк.

Для юных гостей состоится иммерсивный квест "Странное дело о пропавших коровах". Он пройдет в декорациях "Ковбойский городок" с 11:00 до 17:10. Дети станут зрителями и участниками спектакля с загадками. Помимо этого, на центральной площади посетители смогут провести время на катке и тюбинговой горке под музыку из любимых фильмов. Аренда ватрушек и первый сеанс на льду будут бесплатными.

Веселые эстафеты пройдут в декорациях "Центр Москвы". К примеру, в "Петушиных боях" участникам предстоит балансировать на помосте-бревне, вооружившись мягкими битами или подушками, а в "Печи-кормилице" гостям нужно будет пронести чугунки, используя ухват.

Около хромакея всех посетителей будет ждать старинная русская игра городки, развивающая меткость, координацию и стратегическое мышление. Дети при этом будут метать валенки, бумажные тарелки в виде блинок и наматывать веревку на скорость.

Также для юных гостей пройдут мастер-классы по дизайну кинохлопушки и магнита "Веселый снеговик" на втором этаже образовательного центра. Детям расскажут, как накладывается аквагрим, научат их актерским приемам, пению и танцам. Уточняется, что участие платное.

В самом кинотеатре "Москино Кинопарк" будут показывать новинки проката. В частности, в выходные можно будет посмотреть семейную комедию "Капитан Крюк". Любители драм смогут насладиться фильмом "Кончится лето" о двух братьях, столкнувшихся с трудностями. Семьи с детьми также приглашают на комедию "Манюня: День рождения Ба", а любителей напряженных сюжетов – на детективный экшен "Красный шелк".

Добраться до кинопарка можно на собственном авто либо на бесплатных автобусах, которые отходят каждые 25 минут от станций метро "Саларьево" (выход № 3, маршрут МК2) и "Теплый Стан" (выход № 6, маршрут МК1).

В рамках фестиваля "Московская Масленица" в столице организованы десятки праздничных площадок, где можно приобрести изделия ручной работы, отражающие традиции русских ремесел и народного творчества.

Кроме того, масленичные гулянья проходят с 24 по 28 февраля в павильонах маркета волшебства проекта "Сделано в Москве". Гостей приглашают на Болотную площадь, где проводятся мастер-классы по росписи тарелок и матрешек, плетению кукол из лыка и изготовлению оберегов. Эти мероприятия бесплатные.

