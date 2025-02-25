Благотворительная акция пройдет на катке ВДНХ 26 и 27 февраля

Фото: пресс-служба ВДНХ

Благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию пройдет на катке ВДНХ 26 и 27 февраля в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме воспитания детей с аутизмом и продемонстрировать, как адаптивное фигурное катание способствует их успешной интеграции в общество.

Перед гостями выступят серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, призер чемпионата мира Андрей Депутат, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и советский спортивный комментатор, судья соревнований по фигурному катанию Сергей Кононыхин.

Жители и гости столицы смогут увидеть номера фигуристов на льду, анимационную программу, мастер-классы и представление тренеров и учеников школы адаптивного фигурного катания "Хрустальные пазлы".

Мероприятие начнется в 18:30. Попасть на него можно по билету на каток ВДНХ, который доступен для покупки на официальном сайте.

Между тем 1 и 2 марта на площадках проекта "Зима в Москве" в рамках фестиваля "Московская Масленица" пройдут кулинарная викторина и мастер-классы. Любителей мясных блюд приглашают на мастер-класс, где профессиональные повара продемонстрируют правильную жарку шашлыка в сочетании с зеленым соусом.