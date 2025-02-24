На площадках "Московской Масленицы" в выходные пройдут кулинарные мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Кулинарная викторина и мастер-классы пройдут на площадках проекта "Зима в Москве" в рамках фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Те, кто хочет узнать секреты мясной начинки и особенности создания идеального теста, могут посетить мастер-класс по изготовлению блинов с говядиной и карамелизированным луком. Он состоится 1 и 2 марта в 15:00 на площади Славы в Кузьминках, в парке у станции метро "Некрасовка", на Ореховом бульваре, улице Грекова и бульваре Дмитрия Донского, а также 1 марта в 14:00 и 2 марта 15:00 в Олимпийской Деревне.

Поделятся с гостями тонкостями подачи блинов с мясом индейки, овощами гриль и йогуртовым соусом на мастер-классе, который пройдет 1 и 2 марта в 15:00 на Краснодарской и Профсоюзной улицах, на улице Перерве, в парках у Гольяновского пруда, "Бригантина" и в сквере по Олонецкому проезду.

Любителей мясных блюд приглашают на мастер-класс, где профессиональные повара продемонстрируют правильную жарку шашлыка в сочетании с зеленым соусом. Посетить данное мероприятие можно 1 и 2 марта в 13:00 на площади Славы в Кузьминках, в парке у станции метро "Некрасовка", на Ореховом бульваре, улице Грекова и бульваре Дмитрия Донского, в Олимпийской Деревне – 1 марта в 12:00 и 2 марта в 13:00.

1 и 2 марта в 13:00 на Краснодарской и Профсоюзной улицах, а также на улице Перерве, в парках у Гольяновского пруда и "Бригантина", в сквере по Олонецкому проезду желающие смогут посмотреть, как готовятся кутабы с картофелем, сыром и зеленью.

Также гостей приглашают на кулинарную битву, которая состоится между опытными поварами и коллегами из молодежного сообщества "STOлица" 1 марта в Олимпийской Деревне, 2 марта на улице Теплый Стан. Между поварами и юными представителями организации "Молодежь Москвы".

В эти дни в 14:00 повара будут соревноваться в приготовлении блинов с пряным муссом из свеклы и нута, а также блинов с карамелизированными персиками, заварным кремом и фисташками. Через час профессионалы представят зрителям на пробу блины с ягодно-творожной начинкой и ванильным соусом, а также рисовые блины с ванильным творогом, изюмом и медом.

Детальную информацию о каждом мероприятии можно узнать на сайте. Площадки будут работать для посетителей в будни с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.

"Московская Масленица" проходит в Москве с 21 февраля по 2 марта. Для москвичей и гостей столицы работают более 30 тематических площадок, на которых проводятся различные культурные мероприятия, необычные мастер-классы и дегустация блинов.

Площадки фестиваля можно посмотреть в приложении "Московский транспорт". Чтобы их найти, нужно зайти в раздел "Интересное", выбрать соответствующее изображение мероприятия, нажать на нужную локацию и проложить маршрут до удобной точки.

