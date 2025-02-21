Площадки "Московской Масленицы" появились в приложении о транспорте

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Площадки фестиваля "Московская Масленица" и маршруты до них добавили в приложение "Московский транспорт". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Чтобы найти площадки, необходимо зайти в раздел "Интересное", выбрать соответствующее изображение мероприятия, нажать на нужную локацию и проложить маршрут до удобной точки.

"Пользователи могут сначала посмотреть описание удобной площадки фестиваля, а затем проложить путь до нее на любом удобном виде транспорта", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Московская Масленица" проходит в столице с 21 февраля по 2 марта. Жителей и гостей города приглашают посетить более 30 тематических площадок, которые запланировали проведение различных культурных мероприятий, необычных мастер-классов и дегустацию блинов.

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" смогут купить сувениры к этому празднику. Например, блинные сковороды, наборы для выпечки, кухонные фартуки, хлопковые скатерти, масленки на деревянной подложке и прихватки. Всю коллекцию можно посмотреть на сайте программы в разделе "Масленица с "Миллионом призов".

