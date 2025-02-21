Порция блинов с красной икрой на Масленицу обойдется россиянам в 182 рубля

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Стоимость порции из четырех блинов с красной икрой на Масленицу 2025 года обойдется россиянам в 182 рубля, сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков одного из сервисов.

При самостоятельной готовке четыре блина будут стоить 24 рубля. В рецепт включены яйца, мука, молоко, сахар, соль и растительное масло. Стоимость блюда с черникой составит 34 рубля за порцию. Блины с вареньем из абрикоса, вишни, малины и клубники обойдутся в 36 рублей, со сгущенкой – 33 рубля, а сметаной – 28 рублей.

Аналитики другого сервиса выяснили, что с 1 по 16 февраля текущего года средний чек на ингредиенты для блинов вырос на 5% за год, до 142 рублей за порцию на четверых человек. Об этом сообщает "Газета.ру".

В рецепте фигурируют молоко, два яйца, стакан пшеничной муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли. В Москве средняя цена набора составила 162 рубля, поднявшись на 7% за 2024 год.

Стоимость готовой смеси для приготовления блюда выросла на 13%, достигнув 177 рублей, а цены в кафе и ресторанах достигли 271 рубля, что на 14% больше предыдущего года. Замороженные блины выросли в цене на 15%, до 181 рубля.

Аналитики уверены, что цена на блины в доставке подросла на 12%, до 239 рублей. Кроме того, популярность к онлайн-заказам блюда за год выросла на 24%. Пользуются популярностью и замороженные версии блинов – спрос на них вырос на 32%. Наиболее популярными среди них стали блюда с мясной начинкой и творогом.



Ранее другие специалисты подсчитали, что порция из 18–20 блинов к Масленице обойдется россиянам в 122 рубля, это на 30% больше показателя 2024 года. Самым бюджетным вариантом тогда называлась начинка из сметаны, варенья и меда. Но дороже всех оказались блины с красной икрой – цены на этот ингредиент выросли на 50%, достигнув 9 200 рублей за килограмм.

