Уникальные сувениры представят на площадках фестиваля "Московская Масленица"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В рамках фестиваля "Московская Масленица" в столице организованы десятки праздничных площадок, где можно приобрести изделия ручной работы, отражающие традиции русских ремесел и народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба "Московских сезонов".

На Манежной площади по будням с 11:00 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 22:00 будут представлены оригинальные сувениры, вдохновленные народными традициями.

"Тем, кто хочет прикоснуться к русской культуре, стоит обратить внимание на авторские тряпичные и вязаные куклы, выполненные в стиле народных сказок. Уникальные миниатюры, созданные в технике лоскутного шитья, переносят в мир русского быта, а изящные деревянные шкатулки и сувениры в традиционном стиле станут отличным подарком для близких", – рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Кроме того, на Манежной площади гости смогут приобрести и другие сувениры, например, украшения, книги, открытки, а также изделия из лозы, стекла, текстиля и дерева. Также на прилавках будут представлены тряпичные куклы Бабы Яги, Домового и других персонажей народных сказок, а также главный символ Масленицы – солярные украшения в виде яркого солнца.

Помимо этого, сувениры можно приобрести на окружных фестивальных площадках, которые работают по будням с 11:00 до 21:00 и в выходные – с 10:00 до 21:00. В Коптеве гости фестиваля смогут купить шапки с лицами персонажей мультфильмов, украшения из натуральных камней и объемные игрушки.

На улице Сухонской можно найти игрушки, текстильные куклы и расписные масленичные свистульки, на улице Грекова будут представлены ароматы для дома, свечи, саше и диффузоры, а на улице Перерва – украшения, которые выполнены в технике микромакраме с натуральными камнями, деревом и керамикой.

Также в кинопарке "Москино" в дни фестиваля работает площадка с авторской продукцией из стекла, выполненная в технике фьюзинга, оригинальные украшения, куклы и другие уникальные изделия.

"Московская Масленица" – это не только вкусные угощения, но и возможность прикоснуться к народному творчеству, найти по-настоящему уникальные сувениры и поддержать мастеров, сохраняющих традиции ремесел. Ярмарочные ряды на центральных и окружных площадках предложат гостям то, чего не найти в обычных магазинах", – заключили в пресс-службе.

В рамках фестиваля "Московская Масленица" для москвичей и гостей города до 2 марта работают более 30 тематических площадок, на которых проводятся различные культурные мероприятия, необычные мастер-классы и дегустация блинов.

Площадки фестиваля можно посмотреть в приложении "Московский транспорт". Чтобы их найти, нужно зайти в раздел "Интересное", выбрать соответствующее изображение мероприятия, нажать на нужную локацию и проложить маршрут до удобной точки.

