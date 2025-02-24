"Зима в Москве": на Болотной площади пройдут масленичные гулянья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Гулянья пройдут с 24 по 28 февраля в рамках фестиваля "Московская Масленица" в павильонах маркета волшебства проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей приглашают на Болотную площадь, где будут проводиться мастер-классы по росписи тарелок и матрешек, плетению кукол из лыка и изготовлению оберегов. Эти мероприятия организованы для посетителей на бесплатной основе. Для этого также не потребуется предварительная регистрация.

Рядом с катком на этой площадке будет работать фуд-корт. Там всем желающим предложат продегустировать блины с медом, вареньем, сгущенкой, ветчиной и сыром, творогом, мясом.

Будут открыты и зоны фестиваля "Московское чаепитие" на первом этаже павильона маркета волшебства, а также в вагоне "Поезда красоты" на Тверском бульваре. В этом месте гости смогут попробовать горячий напиток, а также купить чай "Москва", травяные сборы, мед и фирменные сервизы.

При этом в павильонах маркета волшебства можно купить тематические товары. Например, в павильоне "Коробка конфет" на Новом Арбате предлагают чай в подарочной упаковке с лимонником дальневосточным, мед, полезную шоколадную пасту, а также праздничную посуду в весеннем стиле.

В павильоне "Поезд красоты" на Тверском бульваре гости смогут купить пряники, полезные снеки, шоколад, конфеты, праздничный декор для дома и наборы тарелок.

В общей сложности масленичные гуляния пройдут в 25 столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве". В связи с этим в столице подготовили свыше 120 различных мероприятий: представления и мастер-классы, а также театрализованные шоу, кукольные театры и многое другое.

Флагманскими площадками станут парки "Сокольники", "Кузьминки" и "Ходынское поле". Там праздничные мероприятия будут проводиться 1 и 2 марта в период с 12:00 до 19:00.

