Масленичные гуляния пройдут в 25 парках столицы в рамках "Зимы в Москве"

Фото: "Московские сезоны"

Масленичные гуляния пройдут в 25 столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала генеральный директор АНО "Развитие парков" Юлия Адигамова, передает Агентство "Москва".

В общей сложности в городе запланировано свыше 120 различных мероприятий. Москвичи и гости столицы смогут побывать на театрализованных представлениях и мастер-классах, а также увидят театрализованные шоу, кукольные театры и многое другое.

Флагманскими площадками станут парки "Сокольники", "Кузьминки" и "Ходынское поле". Там праздничные мероприятия будут проводиться 1 и 2 марта в период с 12:00 до 19:00.

"Это все будет сопровождаться различными мастер-классами, шоу и интерактивными представлениями о традициях и народных ремеслах, которые были приняты в рамках масленичных гуляний", – отметила Адигамова.

Между тем в Москве открывается фестиваль "Московская Масленица", который пройдет на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Одной из самых ярких площадок станет площадь Революции. В этом году для гостей подготовили не только ледовое шоу с олимпийскими чемпионами, но и волшебные декорации в виде украшенных мишками и матрешками елок и деревянных расписных ложек.