Москвичей пригласили на масленичные забавы на площадках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

"Московская Масленица" отмечается более чем на 30 площадках проекта "Зима в Москве", оформленных в стиле русских сказок. Народные гулянья продлятся до 2 марта, сообщила пресс-служба "Московских сезонов".

Для гостей подготовили дегустации полусотни видов блинов, народные забавы, фольклорную программу, кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы, а также спортивные мероприятия. Их общая продолжительность составит более 1,5 тысячи часов.

Одним из мероприятий станет состязание "Самый сильный житель района". Соревнования проводят на окружных площадках "Московских сезонов" с 15:00 до 21:00 в будни и с 12:00 до 21:00 – в выходные дни. В них могут принять участие дети в возрасте от 7 до 12 и от 12 до 18 лет, а также взрослые.

Соревнования потребуют от участников большой концентрации внимания и умения, выносливости, ловкости и силы. Состязания предполагают 9 дисциплин: приседания с коромыслом, русские махи, рывки и жим гири, а также приседания с ней, жим бревна стоя, прыжки на скакалке и обычные приседания.

Результаты собирают со всех окружных площадок, после чего определяют победителей, которые получат кубки, медали и дипломы.

Для тех, кто не хочет принимать участие в соревнованиях, установят специальные тренажеры, организуют спортивные разминки и состязания по перетягиванию каната.

Еще одним интересным испытанием для гостей мероприятия будут прыжки в мешках. Площадки с ними рассчитаны на детей и взрослых в возрасте от 18 до 35 лет.

Для того чтобы получить звание самого сильного жителя района, необходимо удержать наилучший результат. Каждого участника ждут памятные призы, а победителя – особый масленичный сюрприз.

Также фестиваль "Московская Масленица" предлагает жителям и гостям столицы принять участие в насыщенной программе ремесленных мастер-классов. На них можно познакомиться с древними обычаями и техниками народных промыслов.

Например, в субботу, 1 марта, с 13:00 можно будет узнать, как сделать солнечный ободок, а в воскресенье, 2 марта, с 15:00 – как создать фетровые маски для масленичных колядок.

