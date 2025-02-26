Ремесленные мастер-классы пройдут на площадках "Московской Масленицы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Фестиваль "Московская Масленица", который проводится в рамках "Зимы в Москве", предлагает жителям и гостям столицы принять участие в насыщенной программе ремесленных мастер-классов. На них можно познакомиться с древними обычаями и техниками народных промыслов, сообщила пресс-служба "Московских сезонов".

На Манежной площади в "Мастерской русских ремесел" в четверг, 27 февраля, в 13:00 откроется урок "Птица-радость". Участникам расскажут, как сделать снегиря или зяблика из ниток. В "Масленичной мастерской" в пятницу, 28 февраля, в 17:00 представится возможность своими руками собрать декоративный баян из бумаги и картона.

Вместе с тем в субботу, 1 марта, с 13:00 можно будет узнать, как сделать солнечный ободок, а в воскресенье, 2 марта, с 15:00 – как создать фетровые маски для масленичных колядок. В 16:00 в тот же день состоится занятие, в ходе которого удастся склеить балалайку из картона и бумаги.

Мероприятия будут проводиться и на Тверском бульваре. Там в арт-шале неопромыслов гости смогут узнать секреты дымковской, шекснинской, филимоновской, пермогородской, владимирской, семикаракорской и хохломской росписи, а также познакомиться с техникой гжель и ярославской майоликой. Им предложат создать предметы быта и декора в традиционном русском стиле.

В частности, 28 февраля в 17:00 и 1 марта в 16:00 там состоится мастер-класс по украшению красной сумки орнаментом в стиле "шекснинской золоченки", которая представляет собой уникальную технику росписи из Вологодской области. На занятии участникам также расскажут об истории и особенностях ремесел Русского Севера.

Кроме того, 1 марта в 14:00 все желающие смогут расписать деревянную шкатулку для модного платка-бафф под хохлому. Уже 2 марта в 17:00 такую же шкатулку можно будет украсить бело-синими узорами из гжели. В тот же день в 15:00 гостям предложат нанести масленичный узор на розовый городецкий горшочек для печи в стиле нижегородского промысла, а в 16:00 для посетителей проведут мастер-класс по декорированию филимоновской кружки из Тульской области.

Мастер-классы пройдут и на Матвеевской улице, где гостям предложат сесть за гончарный круг и вылепить традиционные предметы быта. 27 февраля в 16:00 и 18:00 там можно будет сделать блинницу в традициях Свердловской области. Участникам помогут освоить уникальную формовку, а также расскажут о сдержанном геометрическом орнаменте уральской керамики и раскроют историю сысертского фарфора и таволжских изделий из красной глины.

При этом 1 марта в 13:00 и 16:00 на гончарном круге представится возможность сделать кувшин для молока с растительным орнаментом. Изделие будет выдержано в стиле кубанской керамики. Гостям предложат окунуться в мир ремесел Краснодарского края.

Кроме того, на окружной площадке в Олимпийской деревне на Мичуринском проспекте посетители смогут научиться техникам декора предметов быта. 28 февраля в 15:00 и 17:00 участники мастер-классов смогут сплести подставку под блинницу в технике, которая появилась в Кировской области. Также 2 марта в 14:00 и 17:00 с помощью техники выжигания по дереву можно будет украсить бочонок для меда так, как это традиционно делают в Московской области.

Мастер-классы будут проводиться и на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской. Там также будет работать гончарный круг. 28 февраля в 15:00 и 17:00 на занятии можно будет создать глиняную ложку в духе скопинских гончаров, а также узнать о традициях Рязанской области. Здесь же 1 марта в 12:00, 15:00 и 18:00 мастера помогут гостям вылепить кружки для молока в традициях Тверской области.

На Митинской улице 28 февраля в 15:00 и 17:00 можно будет украсить конфетницу, выдержав ее в стиле городецкой росписи Нижегородской области. Вместе с тем 1 марта в 13:00 и 16:00 там состоится занятие по росписи классической матрешки родом из Сергиева Посада, а 2 марта в 14:00 и 17:00 гостям предложат украсить хохломскими узорами сахарницу.

Побывать на мастер-классе можно будет и в зеленоградском районе Крюково, где 28 февраля в 16:00 и 18:00 гости смогут украсить шкатулку вятским кружевом из Кировской области. Также 1 марта в 14:00 и 17:00 там запанирован мастер-класс по тарусской вышивке. Все желающие смогут своими руками создать декоративную салфетку по образу изделий, характерных для Калужской области.

На площадке в парке "Бригантина" 1 марта в 13:00 и 16:00 всем желающим помогут освоить лозоплетение, а также сделать масленичные корзинки по мотивам работ пензенских мастеров. Изделия из натуральной лозы можно будет украсить геометрическими узорами и декором в стиле Масленицы.

На Профсоюзной улице 1 марта в 14:00 и 17:00 пройдут мастер-классы по украшению тарелки в стиле пучужской росписи Архангельской области. Там же 2 марта в 13:00 и 16:00 планируется рассказать о творческом ремесле ивановских мастеров. Гостям помогут расписать подносы в технике лаковой миниатюры.

Вместе с тем в арт-шале масленичных подарков в кинопарке "Москино" 1 марта в 17:00 научат расписывать обвинские музыкальные ложки в стиле промысла Пермской области. Уже 2 марта в 13:00 там состоится занятие по украшению пастушьего барабана двухцветными орнаментами, характерными для промыслов Костромской области, а в 15:00 запланирован мастер-класс по нарядному оформлению масленичной трещотки пижемской росписью, созданной древними северными народами Архангельской области.

Вместе с тем до 28 февраля москвичи и гости столицы смогут посетить масленичные гулянья в павильонах маркета волшебства проекта "Сделано в Москве". Рядом с катком на Болотной площади будет работать фуд-корт. Там всем желающим предложат продегустировать блины с медом, вареньем, сгущенкой, ветчиной и сыром, творогом, мясом.

