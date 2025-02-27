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27 февраля, 07:27

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Ледовые шоу "Масленица" представят на площадке проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Ведущие фигуристы представят ледовые шоу "Масленица" на площади Революции в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Показы масленичных спектаклей пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30. На лед выйдут призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун, первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и другие спортсмены.

Зрители смогут насладиться народными танцами, погрузиться в атмосферу традиционных масленичных гуляний и ярмарок.

Постановщиком спектакля стал двукратный чемпион четырех континентов в танцах на льду, создатель номеров для олимпийских чемпионов Петр Чернышев. Вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой он также выступил в роли продюсера ледового шоу "Масленица".

Билеты на показы можно будет купить непосредственно перед шоу в пункте проката на площадке "Московских сезонов" на площади Революции.

Между тем "Московская Масленица" отмечается более чем на 30 площадках проекта "Зима в Москве", оформленных в стиле русских сказок. Народные гулянья продлятся до 2 марта.

Для гостей подготовили дегустации полусотни видов блинов, народные забавы, фольклорную программу, кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы, а также спортивные мероприятия. Их общая продолжительность составит более 1,5 тысячи часов.

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