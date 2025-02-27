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27 февраля, 07:45

Происшествия

Открытое горение ангара ликвидировано во Владивостоке на площади 450 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Ликвидировано открытое горение ангара во Владивостоке на площади порядка 450 метров квадратных. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным службы, в постройке на улице 1-я Шоссейная загорелись строительные материалы. В процессе пожара в строении обрушилась конструкция. После ликвидации открытого горения пожарные приступили к проливке, добавило ведомство.

В тушении принимают участие 24 специалиста и 5 единиц техники. Пострадавших и погибших из-за возгорания нет.

Кроме того, прокуратура региона инициировала проверку по факту произошедшего.

"В ходе проверки, помимо причин и условий, способствующих возгоранию, будет дана оценка соблюдению требований земельного, трудового и миграционного законодательства", – сообщили в ведомстве.

Между тем в Красноярске загорелся магазин смешанных товаров. Огонь распространился по всей крыше здания. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 1 тысячу квадратных метров. Еще через несколько часов огонь полностью потушили.

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