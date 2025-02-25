ТАСС: пять человек пострадали при пожаре в подъезде жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пять человек пострадали при пожаре в подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, люди надышались угарным газом.

В свою очередь, в пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что возгорание предварительно началось на первом этаже в помещении консьержа. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

В ведомстве добавили, что установление обстоятельств пожара взяла под контроль Черемушкинская межрайонная прокуратура.

Пожар произошел на улице Академика Варги утром 25 февраля. Он был ликвидирован на площади 10 квадратных метров 18 специалистами и 5 единицами техники МЧС РФ.

Во время ЧП из дома были эвакуированы 8 человек. Трех человек, двое из которых были несовершеннолетними, спасли из квартиры на первом этаже с помощью штурмовой лестницы.

Еще одного жильца удалось эвакуировать из подъезда с помощью спасустройства. Кроме того, были спасены еще три человека из подъезда и ребенок.