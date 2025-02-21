Частный дом вспыхнул в Путилкове

Пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме в деревне Путилково Красногорского городского округа в Московской области. Его площадь составила 360 квадратных метров, пишет РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило в ведомство в 09:11 по московскому времени. Загорелось все здание размером 18 на 20 метров, уточнили в ведомстве. К данному моменту специалисты уже локализовали возгорание.

В ночь на 21 февраля огонь вспыхнул на площадке по хранению вторсырья в Калужской области. Изначально площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 40 человек и 11 единиц техники.

Позже пожарные локализовали его на площади 1200 квадратных метров, благодаря чему огонь не смог распространиться на производственные помещения и склад с готовой продукцией. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.