21 февраля, 11:00Происшествия
Частный дом вспыхнул в Путилкове
Сообщение о ЧП поступило в ведомство в 09:11 по московскому времени. Загорелось все здание размером 18 на 20 метров, уточнили в ведомстве. К данному моменту специалисты уже локализовали возгорание.
В ночь на 21 февраля огонь вспыхнул на площадке по хранению вторсырья в Калужской области. Изначально площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 40 человек и 11 единиц техники.
Позже пожарные локализовали его на площади 1200 квадратных метров, благодаря чему огонь не смог распространиться на производственные помещения и склад с готовой продукцией. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.
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