Пожар начался на площадке по хранению вторсырья в Калужской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар площадью в 1 000 квадратных метров начался на площадке по хранению вторсырья в Калужской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Жуковском районе на 1 000 квадратах горит вторсырье на открытой площадке", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что с огнем борются 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже возгорание удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.