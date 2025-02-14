Пожар произошел в строящемся доме в 1-м Тушинском проезде Москвы

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Пожар произошел в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы, передает пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил третий этаж 37-этажного здания, уточнили в ведомстве. Его площадь, по предварительной оценке, составляет 40 квадратных метров.

В данный момент на месте происшествия работают 23 специалиста и 11 единиц техники. Дальнейшая информация о ЧП уточняется, добавили в МЧС.

Ранее возгорание произошло в частном доме в садовом товариществе "Яхонт" в Подмосковье. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но нашли тела двух мужчин и женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели трех человек. Предварительной причиной происшествия могла стать неисправность печного оборудования.

