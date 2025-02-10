Пожар в кафе в "Сокольниках" полностью ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожар в кафе на территории столичного парка "Сокольники" полностью ликвидирован, сообщает столичное МЧС в телеграм-канале.

Сообщения о пожаре в заведении на 1-м Лучевом просеке начали поступать вечером 10 февраля. Вместе с тем в телеграм-каналах появилась информация, что из-за пожара на территории парка "Сокольники" произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

Оперативные службы сообщали, что кафе горит по всей площади, также частично обрушилась кровля, однако о пострадавших информация не поступала. Возгорание охватило 200 квадратных метров, позже его локализовали, а открытое горение ликвидировали.