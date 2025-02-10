Открытое горение в кафе в "Сокольниках" ликвидировано

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Открытое горение в кафе на территории столичного парка "Сокольники" ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Информация о пострадавших не поступала", – добавили там.

На месте работает столичный пожарно-спасательный гарнизон, включая расчет АСО № 5 Пожарно-спасательного центра, передает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его уточненным данным, звонок в оперативные службы поступил в 17:17, а уже в 18:23 пожар был локализован.

Сообщения о пожаре в заведении на 1-м Лучевом просеке начали поступать вечером 10 февраля. На месте тушения работают 30 специалистов и 9 единиц техники.

Вместе с тем в телеграм-каналах появилась информация, что из-за пожара на территории парка "Сокольники" произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

Позже возгорание охватило 200 квадратных метров. Оперативные службы сообщали, что кафе горит по всей площади, также частично обрушилась кровля.