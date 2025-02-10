Площадь пожара в кафе в "Сокольниках" выросла до 200 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в кафе на территории столичного парка "Сокольники" достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В "Сокольниках" горит кафе-гриль по всей площади. На месте следуют пожарные", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, при пожаре произошло обрушение кровли. Администрация заведения уточняет, что внутри людей нет.

При этом, как уточнили в оперативных службах, интенсивность горения снижается. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается кафе "Джи джи гриль".

Сообщения о пожаре в заведении на 1-м Лучевом просеке начали поступать вечером 10 февраля. На месте тушения работают 30 специалистов и 9 единиц техники.

Вместе с тем в телеграм-каналах появилась информация, что из-за пожара на территории парка "Сокольники" произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

