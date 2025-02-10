Пожар в кафе в "Сокольниках" локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в кафе на территории столичного парка "Сокольники" локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Специалисты ведомства проводят работы по ликвидации возгорания.

"Пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

Сообщения о пожаре в заведении на 1-м Лучевом просеке начали поступать вечером 10 февраля. На месте тушения работают 30 специалистов и 9 единиц техники.

Вместе с тем в телеграм-каналах появилась информация, что из-за пожара на территории парка "Сокольники" произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

Позже возгорание охватило 200 квадратных метров. Оперативные службы сообщали, что кафе горит по всей площади, также обрушилась кровля.