Превышение уровня загрязняющих веществ после пожара на востоке Москвы не выявлено

Фото: МЧС России

Исследования воздуха не выявили превышенного содержания загрязняющих веществ на месте пожара в здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве проанализировали параметры атмосферного воздуха, взятого для экспертизы у ближайшей жилой застройки в двух точках. Исследованию подвергли пробы воздуха с высоты 1,5 метров от земли и уровня 5-го этажа жилого дома.

Возгорание произошло в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось вывести оттуда всех людей, однако пять человек были госпитализированы. За врачебной помощью обратились 10 человек, двое их которых дети.

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь удалось локализовать на площади 300 "квадратов". К настоящему моменту огонь потушен.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СМИ сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.