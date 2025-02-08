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08 февраля, 20:04

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на востоке Москвы, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.

Расследование будет проводится в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники ведомства планируют назначить пожарно-техническую экспертизу для установления точной причины возгорания.

При этом СМИ ранее сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120. В ходе пожара также пострадали пять человек.

По последним данным, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Как выяснили журналисты, пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти.

Четвертый ранг сложности присвоен пожару на востоке Москвы

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