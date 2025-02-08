Сотрудники МЧС спасли 90 человек в пожаре на востоке Москвы

Фото: Москва 24

Сотрудники МЧС спасли 90 человек во время пожара в бывшем здании электрозавода на востоке Москвы, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.

Кроме того, из горящего здания было эвакуировано 120 человек. При этом сведений о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС продолжают тушение, наращивая силы и средства. На месте происшествия уже работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники.

При этом уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Для спасения людей с верхних этажей сотрудники МЧС устанавливали подъемные механизмы.