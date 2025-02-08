Пожар произошел в бывшем здании электрозавода в Москве

Фото: Москва 24

Пожар произошел в бывшем здании электрозавода на востоке Москвы, сообщила пресс-служба управления МЧС по столице.

Специалисты уже установили подъемные механизмы для спасения людей с верхних этажей.

Возгорание получило третий ранг сложности, уточняет ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб. Собеседник агентства также указал, что на место были запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

Накануне на севере столицы произошел пожар с последующим взрывом кислородного баллона. Возгорание удалось ликвидировать на площади 14 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.