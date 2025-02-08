РИА Новости: площадь пожара на востоке Москвы выросла до 800 кв м

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Площадь пожара в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы выросла до 800 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

При этом число пострадавших увеличилось до пяти человек.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.

На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. По данным СМИ, уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту случившегося. Журналисты выяснили, что причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.